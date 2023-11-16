Новый прямой рейс свяжет Владивосток и Пекин: сколько стоит билет

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые рейсы между Владивостоком и Пекином. Первый вылет в китайский город запланирован на 18 декабря.

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Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», в зимнее время года будет выполняться по пять рейсов в неделю в обоих направлениях – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билетов составит от 10 тысяч рублей. Например, на сайте «Аэрофлота» можно приобрести билеты до Пекина за 10 140 рублей без багажа, с багажом стоимость билета составит 15 494 рубля.