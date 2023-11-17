Россияне массово устремились в Грузию

Российские турагенты заявили о тысячекратном росте спроса на туры в Грузию зимой. О том, что россияне массово устремились в республику, пишет портал TourDom со ссылкой на специалистов туротрасли.

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По словам экспертов, причиной стал запуск прямого авиасообщения в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов России. Так, в частности, с середины ноября в Грузию из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска начали летать «Азимут» и Red Wings. Турагенты отметили, что, несмотря на обилие рейсов, все самолеты бывают полные.

«Огромный спрос у россиян, и особенно на Новый год, — рассказал изданию владелец туристической компании GavaziTravel Рамаз Берошвили. — Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость начинается от 500 долларов (44,4 тысячи рублей) без перелета».