Российская путешественница Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и посчитала ежедневные расходы на жизнь в этой стране. Своим наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации описала прожиточный минимум в Новой Зеландии фразой «тихий ужас». Значительная часть расходов местных жителей уходит на аренду жилья. По словам блогерши, съем однокомнатной квартиры обходится минимум в пять-семь тысяч рублей в день.

Ершова добавила, что еда в Новой Зеландии славится свежестью, и поэтому стоит дорого.

«Средний бюджет на питание в ресторанах составляет от 15-30 долларов на одного человека за один прием пищи, — написала туристка. — А это от 1500 рублей за несчастный пирожок навынос!»

Одна поездка на общественном транспорте стоит около 300 рублей, а походы в кино и другие развлечения обходятся примерно в 2,5 тысячи рублей с человека. Всего, по подсчетам Ершовой, житель Новой Зеландии тратит около 12-13 тысяч рублей ежедневно.