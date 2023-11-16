В Red Wings рассказали, продолжит ли компания летать в Египет

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили РБК, что компания продолжит выполнять чартерные рейсы в Египет после отказа Tez Tour.

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В компании подчеркнули, что отказ одного туроператора от чартерных рейсов в эту страну не означает их полную отмену.

Представители перевозчика отметили, что полеты в Египет носят чартерный характер — они консолидируются и управляются несколькими туроператорами, заказывающими их у авиакомпании.

«Рейсы сохраняются в расписании», — указали в Red Wings.

В авиакомпания сообщили, что там следят за развитием ситуации, о возможных изменениях программы будет объявлено дополнительно.