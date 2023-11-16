Эксперт назвал причину снижения спроса россиян на туры в Египет

Спрос российских туристов на путевки в Египет в последнее время снизился из-за возросших цен и резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

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"Из-за высоких цен на египетский продукт продажи затормозились еще до политического кризиса на Ближнем Востоке. Дальше произошедшие события спад усугубили. Все туроператоры, которые отправляют сейчас туристов в Египет, в той или иной степени оптимизируют полетные программы, и Tez Tour не исключение. Его туристов мы сейчас будем пересаживать на рейсы других компаний, соответственно, можно ожидать, что цены подрастут", - сказал Мкртчян, слова которого приводят в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Ранее туроператор Tez Tour сообщил, что вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств.

В РСТ назвали решение компании правильным, так как оптимизацией полетных программ на направлении в той или иной степени занимаются все туроператоры. Генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов предположил, что решение Tez Tour вызвано избыточной перевозкой на египетском направлении.

"То, что Tez Tour снимает свои блоки, вполне объяснимо, это бывает на фоне избыточной перевозки, а она есть на этом направлении. У туроператоров есть определенные амбиции, планы перед сезоном. Соответственно, они выстраивают и полетную программу, а потом оценивают реальный спрос и оптимизируют свои объемы", - объяснил он.