Россияне стали чаще отдыхать в Африке

Путешественники из России все чаще выбирают Южно-Африканскую Республику для отдыха. Эксперты выделяют несколько основных причин этой популярности.

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Во-первых, климат в ЮАР сильно отличается от российского. Зимой здесь очень жарко, а летом температура может опуститься даже ниже нуля. Это привлекает туристов, особенно в период холодов в России.

Туры в ЮАР обычно стоят немалых денег, и приходится лететь с пересадками, так как прямых рейсов нет. Но это не останавливает россиян, потому что страна богата достопримечательностями и красотами природы.