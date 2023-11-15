Власти Майорки и Ибицы будут бороться с "буйными" туристами
Власти Ибицы и Майорки захотели запретить бесконтрольное пьянство туристов, продажу наркотиков и развивающуюся на курортах проституцию. Об этом сообщает The Mirror.
Так, на двух Балеарских островах задумались изменить подход к неуправляемым отдыхающим, приняв соответствующие законы. Их подготовят к летнему сезону 2024 года. Одним из основных изменений станет ужесточение санкций против туристов, нарушающих правопорядок.
Кроме того, местные туристические власти планируют разместить в Великобритании и других странах рекламу, которая, как предполагается, отпугнет буйных туристов. Также будут приняты жесткие меры против магазинов, которые продают алкоголь круглосуточно. Идею поддерживают и представители турбизнеса.
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