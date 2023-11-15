АТОР: туроператоры не планируют прекращать чартеры в Египет

"Безусловно, сам фактор обострения ситуации на Ближнем Востоке сказался, но сказать, что это стало первопричиной, наверное, нельзя. Это именно то, что стоимость блочной перевозки на Red Wings в совокупности с рисками, которые на себя взял туроператор, он посчитал чрезмерными и принял абсолютно здравое и правильное решение прекратить программу до того, как она нанесет существенный финансовый ущерб", - объяснил он.