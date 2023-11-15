Россияне пытаются заменить Европу поездками в Беларусь

Минск зимой может претендовать на лавры одного из самых популярных заграничных направлений у российских туристов. Эту тему подняла турагент из Тульской области Екатерина Матросенкова в телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша Турдома B2B». Она столкнулась с жестким дефицитом мест в отелях белорусской столицы на Новый год. «Поступил запрос от туристов – трое взрослых, проживание в Минске с 31 декабря по 4 января. Смогла предложить только один вариант, который туристов не впечатлил, любят бутик-отели… Пыталась двигать даты, но также не смогла ничего подобрать», – поделилась Екатерина с TourDom.ru.

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Сложности с размещением подтверждают и данные сервисов бронирования. Если в конце декабря «Островок» предлагает в белорусской столице более 400 вариантов размещения, то в дни новогодних каникул – полторы сотни. У «Суточно» еще больший разрыв – в декабре более 700 свободных апартаментов и отелей, в первых числах января – меньше 200.

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Прогнозируемо растут и цены – в 2–3 раза. Вот несколько примеров. Если в 20-х числах декабря двухместный номер в пятизвездочном «Ренессанс Минск Конгресс Отель» можно забронировать за без малого 9 тыс. руб. в сутки, то в период новогодних праздников минимальная цена – 28 592 руб. Четырехзвездочный «Виктория Олимп Отель» подорожал еще больше: было – 8491 руб. за двухместный стандарт, стало – 35 378 руб. Рост в 4 раза с лишним! Трехзвездочный «БокОтель» вырос в цене примерно в 1,5 раза: 6087 руб. в декабре, 8723 руб. – на Новый год. Не отстают от отелей и обычные квартиры. Сейчас в центре Минска забронировать жилье несложно за 3–4 тыс. руб. в сутки, а в начале января придется за аналогичное размещение выложить уже 14–19 тыс. руб. Кстати, в Гродно – самом европеизированном городе Беларуси – на Новый год ситуация еще более сложная, чем в столице: число свободных номеров по сравнению с декабрем сократилось в 8 раз. И сейчас для бронирования доступны только апартаменты.

«Удивляться такому ажиотажу не стоит, – комментирует Алексан Мкртчян, гендиректор сети туристических агентств “Розовый слон”. – Беларусь сегодня для российских туристов – это самая близкая заграница, а точнее, Европа, куда попасть хотят многие, но не могут. Как известно, остались только дорогущие рейсы в Белград. А какая у российских туристов сейчас Европа? Петербург, Калининград и Беларусь. Лида, Гродно, Брест – где можно, например, посмотреть архитектуру Речи Посполитой, те же Радзивилловские замки XVII–XVIII веков. Или потрясающая Беловежская пуща. И все это стоит относительно недорого и продается за рубли».

На выбор многих влияет и то, что добраться до Минска из Москвы очень просто: 8–9 часов на автомобиле, прекрасно ходят «Ласточки», много авиарейсов, которые обслуживает в том числе «Белавиа», при этом цены на билеты вполне доступные. Не нужен и загранпаспорт, которого нет примерно у 85% россиян.