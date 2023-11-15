Теплые страны, куда можно поехать отдыхать зимой
Аналитики проанализировали информацию о поиске авиабилетов и составили рейтинг востребованных направлений для путешествий зимой. Широкое распространение удаленной работы позволяет россиянам чаще бывать в длительных поездках.
По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», наши соотечественники в этом году планируют перезимовать в Таиланде, Узбекистане, Турции, Индии и Азербайджане. Наиболее востребованными оказались длительные поездки в Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.
Граждане России отдохнут за рубежом около 4 недель, после чего вернутся на родину. При этом в Египте и Таджикистане путешественники собираются остаться подольше – в среднем поездка займет 32 дня.
По словам специалистов, в грядущем сезоне 2023/2024 года жителям Волгоградской области, как и другим россиянам, стали доступнее поездки в дальнее зарубежье, в том числе в азиатские страны. Так, почти половина путешественников зимой будут исследовать именно эти направления. Доля популярности стран ближнего зарубежья за год снизилась с 24 до 16%. На зимний отдых в пределах страны рассчитывают 34% россиян.