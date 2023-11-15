Теплые страны, куда можно поехать отдыхать зимой

Аналитики проанализировали информацию о поиске авиабилетов и составили рейтинг востребованных направлений для путешествий зимой. Широкое распространение удаленной работы позволяет россиянам чаще бывать в длительных поездках.

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По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», наши соотечественники в этом году планируют перезимовать в Таиланде, Узбекистане, Турции, Индии и Азербайджане. Наиболее востребованными оказались длительные поездки в Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.

Граждане России отдохнут за рубежом около 4 недель, после чего вернутся на родину. При этом в Египте и Таджикистане путешественники собираются остаться подольше – в среднем поездка займет 32 дня.