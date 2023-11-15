Авиаперевозчики запустили полеты из Челябинска в Тбилиси

В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

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«15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе.