Авиаперевозчики запустили полеты из Челябинска в Тбилиси
В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
«15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе.
Летать в Тбилиси будет Red Wings. Полеты запланированы по средам на воздушном судне Sukhoi SuperJet. Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров.