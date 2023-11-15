Туроператоры назвали стоимость путевок на Шри-Ланку на Новый год

Отмена сборов за визу вызовет повышенный спрос у россиян на Шри-Ланку. Туроператоры рассказали, сколько будут стоить туры в новогодние праздники.

«Отмена визового сбора однозначно приведет к росту турпотока в Шри-Ланку. Прежде всего, такое послабление будет актуально для бюджетной категории туристов, поскольку плата в 60 долларов за визу по прибытии – это ощутимая сумма, особенно для семей с детьми», – отмечают в Space Travel.

Пока виза остается платной, однако власти Шри-Ланки обещают отменить сбор уже в ноябре, поскольку хотят, чтобы в новогодние праздники на курортах было больше туристов, передает АТОР.

По данным туроператоров, пакетный тур с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраком в новогодние каникулы будет стоить 190–200 тысяч рублей на двоих за семь ночей.

Четырехзвездочный отель обойдется в 200–400 тысяч рублей, а пятизвездочный будет стоить от 240 тысяч рублей.