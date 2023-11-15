Российский турист возмутился ценами в «дешевом» ресторане Грузии

Россиянину принесли счет на почти 1,6 тысячи рублей в заведении в «спальном» районе Тбилиси

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Российский турист, путешествующий по Грузии, поделился своим шоком от стоимости ужина в ресторане на окраине Тбилиси.

В своем блоге на «Яндекс. Дзен» он рассказал, что счет за пхали и хинкали с него взяли около 1,6 тысячи рублей, что, по его мнению, является весьма высокой ценой.

По словам туриста, приехав в Тбилиси поздно и заселившись в отель на окраине города, он решил поужинать в ближайшем ресторане, не обладающем ничем выдающимся и посещаемом местными жителями.

Ранее в своих поездках по Грузии он привык следовать определенной стратегии: заходить в ресторан, заказывать еду без просмотра меню, так как уже знал, что хочет, и расходы оставались приемлемыми, обычно не превышая 500 рублей. Однако на этот раз, заказав пхали, 12 хинкали и пиво, он был поражен, увидев счет на 48.64 лари (1655 рублей), включая 15% платы за обслуживание. Даже без этой платы счет составил бы 42.3 лари (1440 рублей).