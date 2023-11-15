Попав в снегопад, туристы в Кольцово съели бортовое питание, не дожидаясь взлета

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Более 20 рейсов сегодня утром было задержано в Кольцово. Причина проста – сильный ночной и утренний снегопад привел к коллапсу. Как сообщают туристы, некоторым из них пришлось по несколько часов провести на борту самолета – самолеты стояли в очереди на противообледенительную обработку. По их наблюдениям, наземным службам было непросто справиться с таким потоком воздушных судов. Машины уходили на дозаправку, что удлиняло ожидание.

Даже когда некоторые борта, казалось, уже готовились вырваться из снежного плена, через некоторое время возвращались на исходную: «Не могли улететь в Сочи – немного покатались по аэродрому и опять встали, фиг знает на сколько».

Авиакомпании помогали хоть как-то пережить эти тяготы пассажирам. Бортпроводники сперва раздали воду. А после в некоторых самолетах, где туристам пришлось сидеть на борту очень долго, в дело пошло и бортовое питание.

Больше всего не повезло двум рейсам. Вылет DP-404 «Победы» в Москву был сдвинут почти на 5 часов. Серьезная задержка и у Air Cairo в Шарм-эль-Шейх. Туристы должны отправиться в Египет после полудня по местному времени вместо 7 часов утра.