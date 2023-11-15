В Исландии начали строить барьеры от лавы у вулкана

В Исландии начали строить антилавовые барьеры вокруг геотермальной электростанции Свартсенги и популярного туристического курорта «Голубая лагуна», сообщает издание Iceland Review. Барьеры предназначены для защиты важной инфраструктуры на полуострове Рейкьянес в случае извержения, которое считается вероятным в ближайшие дни или недели.

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Барьеры будут иметь высоту 6-8 метров. Ожидается, что их возведение займет 30-40 дней. Гравий и почва, используемые для их строительства, добываются на близлежащей горе Стапафелль. Защита электростанции имеет решающее значение, поскольку она обеспечивает водой и электричеством весь регион Судурнес.

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