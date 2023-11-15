По данным государственной системы связи и информации ЮАР (GCIS), с января по июль 2023 года ЮАР посетили 4,8 млн международных туристов, что на 70,6% больше, чем за тот же период 2022 года.

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В последнем отчете Статистического управления SA за август 2023 года говорится, что количество иностранных туристов, въехавших в страну, увеличилось на 20,1 процента в годовом исчислении (с 820 708 в августе 2022 года до 985 800 в августе 2023 года). Число граждан ЮАР, выехавших из страны с туристическими целями, выросло на 22,6 процента, а транзит увеличился на 32,9 процента.

Цифры свидетельствуют, что Южная Африка продолжает привлекать отдыхающих со всего мира. Об этом сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

Шестым по величине зарубежным рынком ЮАР стала Индия, при этом за последний год наблюдался впечатляющий 200-процентный рост числа путешественников из Индии.

Стремясь к концу года превзойти показатели прибытий до пандемии, государственная южноафриканская компания в области туризма недавно запустила в Дели инициативу по продвижению продаж туров «Изучите Южную Африку», проведя шесть учебных мероприятий по всей Индии, чтобы предоставить индийским турагентам эффективные ресурсы для эффективной рекламы Южной Африки как место отдыха.

Кроме того, в этом году компания планировала привлечь 47 тысяч посетителей из Индии. Это было достигнуто в первой половине 2023 года. Ожидается, что в этом году число прибывших туристов из Индии превысит 80 тысяч.

Увеличение количества международных рейсов в ЮАР также привело к росту числа посетителей со всего мира.

Авиакомпании ЮАР возобновляют многочисленные рейсы между городами мира, что не замедлит сказаться на увеличении числа туристов.