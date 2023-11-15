Назван новый тренд в туризме для богатых

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия стоимость туризма в большинстве стран мира вырастет вдвое, что сделает путешествия менее доступными для многих людей. Эта тенденция к увеличению доходов от туризма при одновременном сокращении числа посетителей охватывает весь мир, согласно отчету Harvard Business Review, спонсируемому Mastercard и включенному в документ для лондонской выставки WTM, сообщает «ТурПром» .

Эксперты из Harvard Business Review отмечают, что, несмотря на уменьшение числа международных путешественников на 3% с 2019 по 2023 год, доходы от туризма выросли на 19% по сравнению с периодом до пандемии. Этот разрыв, по прогнозам, будет продолжать увеличиваться, особенно благодаря «новым богатым» из Китая, Индии и Индонезии, которые могут позволить себе зарубежные поездки. Согласно данным WTM Global Travel Report, к 2033 году расходы туристов будут увеличиваться быстрее, чем их общее количество. В 2023 году, несмотря на то, что количество туристических поездок останется ниже, чем в 2019 году, их «ценность» значительно возрастет. Испания и Франция, как две ведущие европейские страны по приему туристов, ожидают увеличения доходов от туризма на треть по сравнению с 2019 годом, а в Турции доходы даже вырастут на 73%.