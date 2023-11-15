Российский турист удивился нескольким продуктам на рынке Узбекистана

Российский тревел-блогер побывал на самом большом рынке в Узбекистане — базаре Чорсу — и удивился нескольким местным продуктам, которых он не встречал на родине.

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Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что, во-первых, на прилавках ему попалось много корейских салатов. Помимо «корейской моркови», там продавались «корейские огурцы» и «корейский коровий желудок».

Еще один поразивший его продукт — домашние макароны. Блогер пояснил, что такая лапша уже сварена, ее нужно только обдать кипятком, после чего получается полноценный гарнир.

«Очень удобно для местных домохозяек, чтобы экономить время на готовку», — добавил россиянин.

Путешественник также похвалил местную конскую колбасу, в качестве начинки которой используются мясо и жир лошади, а роль оболочки выполняет кишечник. «Узбеки знают толк во вкусной еде», — написал автор.

Кроме того, блогер отметил тушенку из конины, копченое баранье сало и большое количество сортов риса.