Туристы жалуются на проблемы с транзитом в аэропорту Вены

В соцсетях появились сообщения от путешественников, которых не допускают на рейсы «Австрийских авиалиний» при пересадке в аэропорту Вены. Причина – отсутствие шенгенской визы.

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В неприятную ситуацию попадают, например, граждане с паспортами РФ, которые летят из Еревана в Белград со стыковкой в австрийской столице. Незадачливые авиапассажиры руководствуются тем, что обе страны – и Армения, и Сербия – не являются членами шенгенского соглашения, а потому и виза при транзите в ЕС якобы не нужна.

Как поясняет специалист в области авиации, туристам нужно учитывать специфику аэропортов, а также «принцип терминалов». В некоторых аивагаваниях Европы безвизовый транзит действительно возможен. Как правило, при перелетах в Латинскую Америку или государства ЮВА. Но аэропорт Вены к таким не относится. Там рейсы внутри и за пределы стран ЕС выполняются из разных терминалов. При транзите необходимо покинуть «чистую» зону и пройти границу. А для этого нужна как минимум транзитная шенгенская виза.