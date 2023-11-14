Туристы скупают речные круизы

По оценкам специалистов, после 2020 года рынок речных круизов рос примерно на 20% год к году. Так как въездной турпоток сократился до минимума, нашим туристам стали доступны лайнеры, которые прежде обслуживали преимущественно иностранцев. Это более 20 круизных судов, но их потенциал уже задействован. Если спрос продолжит расти нынешними темпами, то не сложится ли ситуация, когда круизные операторы будут повышать цены лишь потому, что мест на лайнерах не хватает, чтобы удовлетворить все запросы? Специалисты считают, что это маловероятно. Они поясняют: у судовладельцев еще есть теплоходы, которые можно дополнительно вывести на маршруты. У того же «Водохода» 2 из 26 лайнеров не было задействовано в навигацию-2023. Если же говорить о более отдаленной перспективе, то строятся новые круизные суда. Например, проекта «Карелия». Одно планируют спустить на воду в 2025 году, еще два – в процессе производства.