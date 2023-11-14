Туристы скупают речные круизы, опасаясь остаться без мест
Специалисты рынка речных круизов не исключают, что в летнюю навигацию-2024 отдых на теплоходах может вырасти в цене. Удорожание коснется в первую очередь продолжительных маршрутов, которые бронируются заранее.
Одна из причин – рост издержек судоходных компаний. Еще в июле-августе выросли тарифы на топливо. Кроме того, дороже стало обходиться питание на борту. Из-за инфляции приходится индексировать зарплаты экипажей, а на больших лайнерах это свыше 100 человек.
Ценообразование у круизных компаний динамическое, зависит от текущего спроса.
«В первые три месяца раннего бронирования на лето-2024 рост темпов продаж составил от 50 до 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На многих маршрутах уже реализовано от 30 до 50% мест», – приводит статистику руководитель «Инфофлота» Андрей Михайловский.
По его оценке, если такая динамика сохранится, то к весне еще не распроданные каюты могут подорожать на 10–15%.
Из-за роста затрат ряд круизных компаний еще на старте предварительных продаж на лето-2024 заложили в тарифы 5–10%-ный рост. Некоторые сохранили начальные цены на уровне прошлого лета, например «Водоходъ», обладатель одного из крупнейших речных флотов – 26 теплоходов. Впрочем, в компании прогнозируют, что по мере продаж расценки будут повышаться, конкретных цифр удорожания пока не называют.
По оценкам специалистов, после 2020 года рынок речных круизов рос примерно на 20% год к году. Так как въездной турпоток сократился до минимума, нашим туристам стали доступны лайнеры, которые прежде обслуживали преимущественно иностранцев. Это более 20 круизных судов, но их потенциал уже задействован. Если спрос продолжит расти нынешними темпами, то не сложится ли ситуация, когда круизные операторы будут повышать цены лишь потому, что мест на лайнерах не хватает, чтобы удовлетворить все запросы? Специалисты считают, что это маловероятно. Они поясняют: у судовладельцев еще есть теплоходы, которые можно дополнительно вывести на маршруты. У того же «Водохода» 2 из 26 лайнеров не было задействовано в навигацию-2023. Если же говорить о более отдаленной перспективе, то строятся новые круизные суда. Например, проекта «Карелия». Одно планируют спустить на воду в 2025 году, еще два – в процессе производства.