Российские туристы массово устремились в экзотические страны

Российские туристы массово устремились на отдых в экзотические страны. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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Спрос на поездки в некоторые экзотические государства в 2023 году повысился на 40 процентов.

«В разы увеличились продажи стран, которых в прошлом году не было, например Маврикия. Прямых рейсов на этот остров в Индийском океане не было лет десять», — отметил собеседник издания.

Аналогичный успех Мкртчян предрек индонезийскому острову Бали с запуском прямых рейсов. При этом он подчеркнул, что туристов не отпугивает даже высокая стоимость перелетов без пересадок.