Отдых на Мальдивах зимой обойдется россиянам от 150 тысяч рублей

«Отели растут как грибы практически на всех островах, которые пригодны для этого. Идет либо открытие, либо строительство новых проектов... На новый год все очень недешево, но есть межпиковые периоды, когда можно очень доступные вещи найти по доступным ценам. В августе этого года Мальдивы были дешевле Турции. В среднем, проживание стоит на двоих 15 тысяч рублей в сутки, неделя проживания – 105 тысяч рублей, перелет в самом дешевом варианте 50 тысяч… Соответственно, 150 тысяч на человека – это самая стартовая цена. А верхний предел не ограничен воображением», - сказал Арутюнов.