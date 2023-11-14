Отдых на Мальдивах зимой обойдется россиянам от 150 тысяч рублей
В 2023 году турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Недельный тур на Мальдивы предстоящей зимой будет стоить от 150 тысяч рублей на человека, это самая стартовая цена, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что Мальдивы приняли более 1,5 млн иностранных туристов с начала года, более 180 тысяч приехали из России. По данным мальдивского Минтуризма, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%, второе место заняла Индия (10,8%).
Арутюнов отметил, что из-за возросшего турпотока на мальдивских островах строят все больше отелей.
«Отели растут как грибы практически на всех островах, которые пригодны для этого. Идет либо открытие, либо строительство новых проектов... На новый год все очень недешево, но есть межпиковые периоды, когда можно очень доступные вещи найти по доступным ценам. В августе этого года Мальдивы были дешевле Турции. В среднем, проживание стоит на двоих 15 тысяч рублей в сутки, неделя проживания – 105 тысяч рублей, перелет в самом дешевом варианте 50 тысяч… Соответственно, 150 тысяч на человека – это самая стартовая цена. А верхний предел не ограничен воображением», - сказал Арутюнов.
Он отметил, что в 2023 году турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. «Если сравнивать с прошлым годом, то турпоток россиян вырос на 40-50%, а если с доковидным периодом, то рост в три-четыре раза минимум. Это связано со многими причинами, в частности, мир стал уже для нас…
Европейцы и западные страны закрывают свои двери для нас, усугубляют правила получения виз, не разрешают нашим автомобилям приезжать на их территорию. Страны Азии, Ближнего Востока и в том числе Мальдивы с удовольствием продолжают принимать россиян.
Также есть наличие прямых перелетов, плюс куча стыковочных рейсов через страны Ближнего Востока – ОАЭ, Катар, Бахрейн», - резюмировал собеседник НСН.