Состоятельные новосибирцы планируют зимовать в Таиланде, ОАЭ, Турции и Китае

14 ноября аналитическая служба Яндекс Путешествий опубликовала результаты исследования о планах жителей Новосибирска на зимовку в теплых странах. За основу были взяты данные по поиску авиабилетов. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.

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Выяснилось, что больше всего новосибирцы интересуются длительными путешествиями в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Китай. Интерес к последнему появился только в этом году. Среди конкретных направлений лидируют Бангкок, Пхукет, Дубай и Стамбул.

В этом году дальнее зарубежье, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стали доступнее для длительных поездок. В сезоне 2023–2024 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления (в прошлом году — 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пункта (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%.