Россиян предупредили о росте цен на турпутевки с 2024 года

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Представители турбизнеса предупредили россиян о росте цен на турпутевки в 2024 году. Об этом сообщает издание «Известия».

Уточняется, что причиной изменения стоимости туров станет отмена моратория на взимание с компаний платы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. Он был введен в 2020 году ради поддержки турбизнеса во время пандемии коронавируса и продлевался ежегодно, однако не будет пролонгирован в 2024 году, объяснили в Минэкономразвития.

В связи с этим расходы туркомпаний возрастут, что отразится и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась за поддержкой в Госдуму, отметив, что эти изменения станут серьезным препятствием для бизнеса.