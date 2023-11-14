Эксперты перечислили страны, в которых любят зимовать россияне

Аналитики "Яндекс. Путешествий" назвали самые популярные страны для зимовки у россиян.

По данным экспертов, самыми востребованными являются азиатские страны – в 2023 году их посетили более 50% граждан. А вот страны ближнего зарубежья пользуются меньшим спросом –им отдали предпочтение 16% туристов.

Самыми популярными зарубежными направлениями на долгий период этой зимой стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Востребованными также оказались Киргизия, Шри-Ланка, Индонезия, Армения и Вьетнам.

Чаще всего на зимовку россияне останавливаются в Бангкоке, на Пхукете, в Стамбуле, в Баку и в Дели.