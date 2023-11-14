Отели Египта значительно подешевеют

«Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены. По нашей информации, с января следующего года стоимость отелей в валюте может быть скорректирована на 20%», — сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.