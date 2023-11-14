Отели Египта значительно подешевеют
Гостиницы Египта с нового года планируют снизить цены в валюте на 20 процентов, чтобы привлечь российских туристов.
«Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены. По нашей информации, с января следующего года стоимость отелей в валюте может быть скорректирована на 20%», — сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
По словам Алексана Мкртчяна, некоторые египетские гостиницы уже в ноябре стали потихоньку давать скидки.
Ранее «СП» писала, что спрос на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры — в среднем на 25 31 процент.