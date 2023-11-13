Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

Российские туристы устремились на зимний отдых в сезоне 2023-2024 в Таиланд, Узбекистан и Турцию. Самые популярные у россиян направления назвали аналитики «Яндекс Путешествий» в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

© Freepik

Эксперты уточняют, что авиабилеты в Таиланд обойдутся отдыхающим в 77 тысяч рублей с человека. Перелет в Узбекистан и Турцию будет стоить 31 и 39 тысяч рублей соответственно. В пятерке лидеров по востребованности также оказались Индия (53 тысячи рублей) и Азербайджан (28 тысяч рублей).

Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок (средняя цена авиабилета — 69 577 рублей), Пхукет (87 260 рублей), Стамбул (39 902 рубля), Баку (29 042 рубля) и Дели (43 120 рублей).