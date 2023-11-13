Россиянам стало проще получить французскую визу

Российским туристам стало проще получить французскую визу после завершения летнего отпускного сезона. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник.

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По словам собеседницы издания, за последний месяц возросло количество свободных слотов, а выбор дат стал больше. «Сейчас уже мест больше, чем клиентов», — объяснила Сотник.

В настоящее время срок оформления французской визы для россиян сократился до трех недель. Помимо Франции отечественным туристам будет легко получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.