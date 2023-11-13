Отели Таиланда в погоне за прибылью не спешат отдавать россиянам номера на Новый год

Турагенты наблюдают сложности с подтверждением отелей Таиланда на новогодние даты. «Наиболее популярные объекты уже встали на стоп по всем категориям номеров», – говорит руководитель международных проектов сети «Слетать.ру» Любовь Воронина.

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В частности, по данным систем бронирования, полностью загружен на праздничные дни Katathani Phuket Beach Resort 5* на Пхукете. Невозможно забронировать на 10–12 дней с заездом 27–30 декабря и проживание в таких востребованных гостиницах, как Thavorn Palm Beach 4* и Le Meridien Phuket Beach Resort 5*.

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«Наличие стопов на некоторые отели в новогодние даты – частое явление, тем более по Таиланду мы видим увеличение спроса в целом», – прокомментировали в компании Anex.

В то же время специалисты отмечают: во взаимодействии между туроператорами и принимающими компаниями в Таиланде есть определенная специфика: «Иногда заказ отелей, которые отмечены у туроператора как моментально подтверждаемые, неожиданно превращается в проблему. Приходится все-таки ожидать окей" на их бронирование». Подобные сложности касаются чаще всего самых популярных сетевых гостиниц 5* на Пхукете, а также люксовых вариантов.

Представитель одного из туроператоров пояснил редакции TourDom.ru причину этого явления. «Отельеры, учитывая повышенный спрос и желая больше заработать, рассматривают каждую заявку на конкретную дату и принимают решение, по какому тарифу они ее согласуют. В одних случаях подтверждают по контрактным ценам, в других, на высокие даты заезда, – предлагают доплату. Разница может составлять до 3 раз от прайсов по договору». Впрочем, в этой ситуации туроператор всегда предложит туристам альтернативные варианты.