Названы больше всех пострадавшие от отсутствия туристов из России страны ЕС

65 процентов стран ЕС пока еще не восстановили свой въездной туризм до допандемийных показателей. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC).

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По данным источника, наиболее медленно восстанавливается туризм в восточноевропейских странах, граничащих с Россией и Украиной, а также в тех, которые обычно зависят от отечественных путешественников. В числе наиболее пострадавших от их отсутствия государств названы Эстония (она принимает на 27 процентов меньше туристов), Латвия (на 30 процентов) и Литва (на 33 процента).

В АТОР напомнили, что все страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам и запретили им въезд через наземные границы с целью туризма. Известно, что путешественники из России составляли большую часть турпотока по этим направлениям.