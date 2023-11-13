Эксперты сообщили о влиянии отсутствия россиян на туризм в Европе

Согласно отчету Европейской туристической комиссии (ETC), количество туристических прибытий в Европе в третьем квартале этого года отстает на 3,2% от уровня 2019 года. Хотя это считается положительным результатом, лишь 35% стран превысили показатели до пандемии, пишет АТОР.

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Особенно медленное восстановление заметно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые традиционно зависят от российских туристов, подчеркивает ETC.

В странах Балтии, где была остановлена выдача виз гражданам России и запрещен въезд через наземные границы, отмечен самый резкий спад. Так, Эстония принимает на 27 процентов меньше туристов, Латвия – на 30 процентов, Литва – на 33 процента.

Эксперты также указывают на возможное снижение числа турпоездок израильтян в связи с палестино-израильским конфликтом, что может повлиять на популярные направления, такие как Франция, Турция и Румыния.

Другим трендом является снижение трат европейцев на путешествия. Жители ЕС, оптимизируя расходы, все чаще выбирают более доступные страны, перелеты и отели, проявляют интерес к пакетным турам и межсезонным поездкам.