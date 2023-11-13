Как отсутствие туристов из России влияет на туризм в Европе

Текущей тенденцией в путешествиях по Европе стала экономия средств.

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Несмотря на успешный летний сезон, большинство европейских туристических направлений все еще не достигли уровня въездного туризма, который был до пандемии. Особенно это касается стран Восточной Европы, где отсутствие российских туристов значительно сказалось на туристическом потоке. Согласно отчету Европейской туристической комиссии (ETC), с января по сентябрь 2023 года, количество туристических прибытий в Европу оказалось всего на 3,2% ниже уровня 2019 года, а количество ночевок — на 1,3% меньше, чем до пандемии, пишет Центральная Служба Новостей.

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В отчете отмечается, что восстановление туризма в Европе было обусловлено увеличением внутриевропейских поездок и притоком туристов из США, пользующихся благоприятным обменным курсом. В числе лидеров по росту оказались южноевропейские и средиземноморские направления, такие как Сербия, Черногория, Португалия, Турция, Мальта и Греция.

По данным ETC, лишь в каждой третьей европейской стране количество иностранных прибытий превысило уровень 2019 года. В то же время, 65% направлений еще не восстановили въездной туризм до допандемийных уровней. Особенно замедленное восстановление наблюдается в восточноевропейских странах, граничащих с Россией и Украиной, и тех, которые обычно зависят от российских путешественников, с сильным спадом в странах Балтии.

Отчет также упоминает сложную ситуацию в Израиле, которая вызывает беспокойство в таких направлениях, как Франция, Турция и Румыния, популярных среди израильских путешественников. Тем не менее, по прогнозам ETC, к концу текущего года количество иностранных прибытий в Европу восстановится на 91% от допандемийного уровня, а полное восстановление ожидается в 2024 году, на год раньше первоначальных прогнозов.