Российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok, их исследование попало в распоряжение РБК.

© Egor Kunovsky / Unsplas

По данным специалистов, россияне массово устремились в одну страну СНГ на Новый год. Так, в частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск. Средняя стоимость ночи в период праздников в этом городе составляет 9,4 тысячи рублей — это на 36 процентов дороже, чем в 2022 году.

Второе место по числу бронирований занимает популярный у туристов турецкий город Стамбул, где проживание обойдется путешественникам в среднем 10,8 тысячи рублей за сутки (плюс 37 процентов). На третьей и четвертой строчке расположились два белорусских города — Брест с 5,7 тысячи рублей за ночь (плюс 43 процентов) и Гродно (5,3 тысячи рублей и плюс 26 процентов). В первую пятерку также вошел тайский курорт Паттайя (4,8 тысячи рублей, плюс 33 процента).

Эксперты подчеркивают, что спрос относительно предыдущих периодов продолжает перераспределяться в сторону государств постсоветского пространства. «В этом году на них приходится 57 процентов от всех бронирований в отелях за рубежом — показатель увеличился на 6 процентных пунктов относительно 2022 года (51 процент) и в несколько раз относительно 2021-го (7 процентов)», — пояснили они.