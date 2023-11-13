Назван топ-10 наименее посещаемых стран мира
На пятом месте находится Микронезия, ожидающая всего 18 тысяч гостей в 2023 году.
В современном мире, где массовый туризм оставляет все меньше уединенных уголков, АТОР выявила самые малопосещаемые страны 2023 года. Исследование портала World Population Review показало, что эти страны привлекают мало туристов по разным причинам, включая удаленность и ограниченные возможности для размещения большого числа гостей, пишет Центральная Служба Новостей.
Гвинея-Бисау в Африке, с ее живописной природой и архипелагом Биджагос, занимает десятое место в списке, ожидая примерно 52 000 посетителей. Следом идут Коморские Острова, ожидающие около 45 тысяч гостей, и Сан-Томе и Принсипи с прогнозом в 35 тысяч туристов. Седьмое место заняли Соломоновы Острова с ожидаемыми 29 тысячами посетителей, а шестое — карибский остров Монтсеррат с прогнозом в 19 тысяч туристов.
На пятом месте находится Микронезия, ожидающая всего 18 тысяч гостей. Четвертое место занимает Кирибати с прогнозируемыми 12 тысячами туристов. Ниуэ, известный как «Скала Полинезии», занял третье место с ожиданием 10 тысяч туристов. Второе место занимают Маршалловы Острова с прогнозируемыми 6 тысячами посетителей. На первом месте — Тувалу, ожидающее всего 4000 иностранных гостей, привлекая туристов своими неповторимыми дайвингом и пляжами.