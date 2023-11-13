Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск
Компания RedWings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск, с пересадкой в Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«К двум прямым рейсам национального перевозчика «Белавиа» по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам», – рассказали в воздушной гавани.
Рейсы по субботам будет выполнять авиакомпания Red Wings. Самолет будет совершать посадку в международном аэропорту Курумоч в Самаре и уже оттуда двигаться в сторону Минска.
Билеты на рейс начинаются от 11 тысяч рублей. Остановка в Самаре займет около полутора часов. Общее время в пути от Екатеринбурга до Минска составит более шести часов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пассажиры Red Wings вынуждены были часами ждать вылета самолета.