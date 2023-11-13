Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск

Компания RedWings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск, с пересадкой в Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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«К двум прямым рейсам национального перевозчика «Белавиа» по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам», – рассказали в воздушной гавани.

Рейсы по субботам будет выполнять авиакомпания Red Wings. Самолет будет совершать посадку в международном аэропорту Курумоч в Самаре и уже оттуда двигаться в сторону Минска.

Билеты на рейс начинаются от 11 тысяч рублей. Остановка в Самаре займет около полутора часов. Общее время в пути от Екатеринбурга до Минска составит более шести часов.