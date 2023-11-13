Столб облака пепла над вулканом Этна в Сицилии достиг высоты в 4,5 км

Уже в субботу вулкан был очень активен, особенно в юго-восточном кратере. Пепел также упал на несколько городов вокруг горы Этна, таких как Мило и Зафферана Этнеа, сообщает Spiegel. Однако первоначально сообщений о серьезных повреждениях не поступало. Работа аэропорта острова Катания продолжалась. Жители Сицилии называют Этну "горой" - "a'muntagna", по-сицилийски. Вулкан представляет собой не только угрозу, но и обеспечивает средства к существованию для многих местных жителей. Вулканические почвы содержат важные питательные вещества для растений, такие как фосфор, калий и кальций. Это делает землю особенно плодородной. В Катании проживает около 300 тысяч человек. Чтобы защитить их, за Этной постоянно наблюдают, она считается одним из наиболее изученных вулканов в мире.