Столб облака пепла над вулканом Этна в Сицилии достиг высоты в 4,5 км

Столб облака пепла над вулканом Этна в Сицилии достиг высоты в 4,5 километра
Ситуация вокруг крупнейшего действующего вулкана Европы остается неспокойной: в воскресенье гора Этна в итальянской Сицилии вызвала подъем огромного облака лавы, магматических газов и горных пород, достигающего высоты в 4,5 километра, говорится в сообщении Итальянского института геофизики и вулканологии.
Уже в субботу вулкан был очень активен, особенно в юго-восточном кратере. Пепел также упал на несколько городов вокруг горы Этна, таких как Мило и Зафферана Этнеа, сообщает Spiegel. Однако первоначально сообщений о серьезных повреждениях не поступало. Работа аэропорта острова Катания продолжалась. Жители Сицилии называют Этну "горой" - "a'muntagna", по-сицилийски. Вулкан представляет собой не только угрозу, но и обеспечивает средства к существованию для многих местных жителей. Вулканические почвы содержат важные питательные вещества для растений, такие как фосфор, калий и кальций. Это делает землю особенно плодородной. В Катании проживает около 300 тысяч человек. Чтобы защитить их, за Этной постоянно наблюдают, она считается одним из наиболее изученных вулканов в мире.
По сравнению с другими вулканами, Этна считается относительно безобидной. Повторяющиеся вспышки обычно имеют небольшую силу. По оценкам экспертов, большее беспокойство вызывает тот факт, что действующий вулкан не извергается в течение длительного времени, что, в частности, происходит с Везувием, расположенным недалеко от Неаполя. Последнее извержение в нем произошло несколько десятилетий назад, а новое может поставить под угрозу безопасность сотен тысяч человек.