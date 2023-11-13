Первые туристы отправились из Тюмени в Таиланд

Из Тюмени 11 ноября авиакомпания Azur Air после длительного перерыва совершила первый полет на остров Пхукет (Таиланд). В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что рейс вылетел по расписанию.

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«11 ноября 2023 по направлению Тюмень — Пхукет после длительного перерыва стартовала полетная программа. Рейс авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию», — сообщается в telegram-канале тюменского аэропорта.

Прямые рейсы выполняются в рамках чартерной программы. Билеты реализуются в рамках турпакета.