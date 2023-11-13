5 отелей, которые принадлежат известным спортсменам

Многие знаменитые спортсмены на закате или даже в самом расцвете профессиональной деятельности делают ход конём и открывают бизнес, ведь спортивная карьера рано или поздно заканчивается, а имя продолжает работать. Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru рассказал «Секрету» о пяти отелях, которые звёзды зарубежного спорта открыли самостоятельно или в коллаборации с крупными гостиничными сетями.

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Отели Криштиану Роналду по всему миру

Ostrovok.ru

Название: Pestana CR7 Funchal 4*

Звёзды: 4

Где: Мадрид, Лиссабон, Нью-Йорк, Марракеш, Фуншал

Стоимость: от 19 500 рублей ($209) за ночь для двоих с завтраком

Звезда «Реал Мадрида», капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии и первый в истории, кто выиграл английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию А, футболист Криштиану Роналду знаком многим.

Он использовал свой личный бренд CR7 и в коллаборации с сетью Pestana Hotel Group создал гостиницы Pestana CR7. В отелях (их 5) интерьер стильный и минималистичный, при этом всё функционально и удобно. Гостиницы расположены в Мадриде, Нью-Йорке, Лиссабоне, Марракеше и на родине футболиста — на португальском острове Мадейра.

Отель на Мадейре самый любопытный: он базируется прямо в порту, куда приплывают роскошные лайнеры — их можно увидеть даже из окна номера или с террасы. Есть номера с видом на бухту или горы, из некоторых есть выход прямо к тренажёрному залу, сауне и джакузи. В отеле предлагают развлечения на любой вкус: тематические мероприятия, групповые тренировки, вечеринки и светские рауты, поэтому скучать не придётся точно.

На первом этаже гостиницы находится музей Криштиану Роналду. Там можно приобрести брендированные сувениры и рассмотреть различную атрибутику звёздного футболиста: золотые бутсы и мяч, клубные трофеи и письма от фанатов. Виртуальный Криштиану в музее тоже есть — не забудьте сделать классную фотографию на память.

Отель Месси на Ибице

Ostrovok.ru

Название: MiM Ibiza & Spa Adults Only 4*

Звёзды: 4

Расположение: Ибица, Испания

Стоимость: от 29 808 рублей ($320) за ночь для двоих без питания

Ostrovok.ru

Лионель Месси — нападающий и капитан клуба «Интер Майами», капитан сборной Аргентины, лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Но на этом футболист решил не останавливаться и захотел оставить след не только в спорте, но и в отельном бизнесе.

В 2017 году Месси объединился с Majestic Hotel Group — так появилась сеть отелей MIM hotels. Сейчас в MIM входят 4 отеля в разных городах Испании.

Но расскажем о самом необычном. У MiM Ibiza & Spa 2 особенности:

Этот отель только для взрослых.

Акцент на спа. Есть свой комплекс гидротерапии с различными ваннами, предлагается несколько видов массажей, поэтому расслабиться и прийти в себя после вечеринок (это всё-таки Ибица!) здесь не составит труда.

Помимо спа, можно отдохнуть в лаундж-баре с панорамной террасой, где играют диджей-сеты.

Отель Луиша Фигу в Португалии

Название: Vila Alba Resort 5*

Звёзды: 5

Расположение: Алгарва, Португалия

Стоимость: от 12 200 рублей ($130) за ночь для двоих с завтраком

Ostrovok.ru

Игрок «Барселоны» и «Реал Мадрид» Луиш Фигу реализовал «дольче виту» в португальской версии. В 2007 году отель Suites Alba Resort распахнул двери в родной стране футболиста. Локация — на вершине скалы, в окружении нетронутой средиземноморской природы и известняковых скал.

Отдыхают здесь в основном пары и семьи — в номерах царит атмосфера домашнего уюта, но пятизвёздочный сервис всё-таки напоминает, что вы в отпуске и можно расслабиться.

Отель Гари Невилла и Райана Гиггза в Манчестере

Ostrovok.ru

Название: Stock Exchange Hotel 5*

Звёзды: 5

Где: Манчестер, Англия

Стоимость: от 29 175 рублей ($313) за ночь для двоих без питания

Ostrovok.ru

Свой гостиничный проект создали и звёзды клуба «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз. Невилл 8 раз выигрывал Премьер-лигу, а валлиец Гиггз стал самым титулованным игроком в истории британского футбола.

Футболисты объединились в 2019 году, чтобы открыть отель в здании фондовой биржи в самом центре оживлённого и яркого Манчестера. В итоге получился элегантный Stock Exchange Hotel, в котором сочетаются пятизвёздочный сервис и дань истории, ведь фондовая биржа, построенная между 1904 и 1906 годами, — это изысканный образец архитектуры эдвардианского барокко.

В отеле более 40 номеров со стильными современными интерьерами в пастельных тонах. На территории есть ресторан, снек-бар, конференц-зал, собственная парковка и отличный консьерж-центр, где помогут организовать досуг в городе.

Отель теннисиста Надаля на Майорке

Название: Zel Mallorca

Звёзды: 4

Расположение: Майорка, Испания

Стоимость: от 15 000 рублей ($160) за ночь для двоих без питания

Ostrovok.ru

Теннисисты тоже интересуются индустрией гостеприимства: свой отель открыл испанец Рафаэль Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, игрок, одержавший 22 победы на турнирах Большого шлема.

Надаль воплотил свою давнюю мечту и в партнёрстве с Melia Hotels International запустил гостиничный бренд Zel. Первый отель появился на родине теннисиста — на райском острове Майорка.