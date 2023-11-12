Гора Монблан стала самой опасной достопримечательностью в мире

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Сотрудники туркомпании Holidu проанализировали и сравнили число несчастных случаев смертей с числом посетителем. И они пришли к выводу, что гора Монблан является самой опасной достопримечательностью в мире.

Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен решили сделать гору безопасней и теперь каждый турист должен заплатить 15 тысяч евро перед восхождением на гору. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и помочь компенсировать затраты на спасательные операции.