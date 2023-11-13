Россиянка раскрыла национальность самых буйных и пьющих туристов

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто отдыхающая в пляжных отелях разных стран, раскрыла национальность самых буйных и пьющих туристов. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Лента.ру

Автор публикации отметила, что она не хотела бы «уравнять всех под одну гребенку», однако у нее сложилось определенное впечатление от отдыхающих некоторых национальностей. Так, например, чаще всего, по мнению россиянки, злоупотребляют спиртным англичане и поляки.

«Чем они моложе, тем больше алкоголя в них влезает», — написала блогерша.

Эти же национальности, с точки зрения автора отзыва, являются самыми буйными.

«Видишь где-то скандал или дебош — можешь быть на 90 процентов уверен, что его затеяли пьяные туристы из Польши или Великобритании. Чаще всего им около 30-40 лет. Красное лицо, татуировки, грубый голос — вы легко их узнаете», — подчеркнула россиянка.

Немцы и японцы, как считает блогерша, наоборот, ведут себя спокойнее туристов из других стран. Самыми громкими она назвала китайцев и арабов, а самыми откровенными — французов и испанцев.

«Женщины из этих стран порой загорают топлесс (даже несмотря на то, что в Египте так делать нельзя). А молодые пары могут очень бурно проявлять свои чувства во время купания в море или бассейне», — пояснила она.