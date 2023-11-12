Финляндия закрыла границу для российских велотуристов

Евросоюз закрывает последние лазейки для туристов из России. Накануне стало известно, что как минимум через три погранперехода на российско-финской границе – Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа – нельзя проехать на велосипедах.

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«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам – они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», – рассказал «Фонтанке» один из велотуристов. Сообщается, что на пунктах пропуска установили соответствующие запрещающие знаки, а ограничения, мол, ввели еще с 9 ноября. Хотя в профильных группах, посвященных поездкам в Финляндию, некоторые пользователи утверждали, что на днях им удавалось пересечь границу на велосипеде.

Официально запрет финские власти не комментировали. Также не совсем понятно, какова ситуация с велосипедистами на остальных пунктах пропуска – всего на российско-финской границе их девять. Вместе с тем комментаторы обращают внимание на то, что велосипеды уже давно попали в санкционные списки Евросоюза, соответственно, в том, что для велотуристов зажгли красный свет, ничего удивительного нет.

Ранее финскую границу запретили пересекать пешком, поэтому сейчас единственный способ попасть в Хельсинки и другие города – это автобус.