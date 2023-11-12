Самый большой в мире подводный водопад нашли океанографы

Самый большой на Земле водопад нашли под поверхностью Датского пролива, расположенного между Гренландией и Исландией.

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По данным океанографов, высота «Водопада Датского пролива» достигает 3,5 километра, что в три раза превосходит водопад Анхель, который считается самым высоким на суше. Ширина водопада колеблется в пределах 160 километров, при этом каждую секунду в него погружается около пяти миллионов кубометров. Это в две тысячи раз больше, чем поток Ниагарского водопада, переносимый за такое же время.

Ученые считают, что причиной появления подводного водопада стал перепад температур. В Датском проливе холодное течение, идущее из северных морей, встречается с относительно теплой водой из моря Ирмингера. В результате плотная холодная вода «тонет» под более легкой и теплой, образуя поток, который опускается на самое дно пролива и создает водопад, пишет издание IFLScience.