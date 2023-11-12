Пользователи сети поделились ностальгией по дешевому отдыху за границей
Пост в телеграм-канале «Крыша ТурДома», где мы опубликовали скриншот с ценами 2019 года на авиаперелеты в Европу, – 12 тыс. руб. за два билета round trip Москва – Дюссельдорф, собрал за день более 140 комментариев.
Подписчики стали активно делиться собственными воспоминаниями о том, как относительно недорого еще несколько лет назад стоил отдых за границей. Вот самые яркие примеры: «Отель Rixos Premium Tekirova (Турция), 87 тыс. руб. путевка на троих! на 12 дней! Шампанское на завтрак, мартини на обед и все, что хочешь, в течение дня. А на обратном авиарейсе ещё и в бизнес-класс посадили бонусом. Где эти времена?», «Нашла свой авиабилет до Лос-Анджелеса, куплен в 2018 году. 34 тыс. руб. туда и обратно», «Мой рекорд экономичных путешествий за границу: 5 лет назад, перелет Москва – Братислава по акции "Победы", 1,5 тыс. руб.», «Туры на Крит за 60 тыс. – 80 тыс. руб. на двоих. И это из регионального города, я уж молчу про Москву».
Напомним, в 2018–2019 годах доллар и евро стоили примерно в 1,5 раза меньше, чем в 2023-м. С Европой действовало прямое авиасообщение. Частота рейсов в популярные у туристов города была очень высокой, авиакомпаниям приходилось жестко конкурировать за пассажиров, периодически выпускать спецпредложения. Да и годовая инфляция в тех же европейских странах исчислялась считанными процентами, а не 10% и выше, как сейчас. Поэтому неудивительно, что отдых за границей обходился значительно дешевле.