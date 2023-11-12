Пользователи сети поделились ностальгией по дешевому отдыху за границей

Подписчики стали активно делиться собственными воспоминаниями о том, как относительно недорого еще несколько лет назад стоил отдых за границей. Вот самые яркие примеры: «Отель Rixos Premium Tekirova (Турция), 87 тыс. руб. путевка на троих! на 12 дней! Шампанское на завтрак, мартини на обед и все, что хочешь, в течение дня. А на обратном авиарейсе ещё и в бизнес-класс посадили бонусом. Где эти времена?», «Нашла свой авиабилет до Лос-Анджелеса, куплен в 2018 году. 34 тыс. руб. туда и обратно», «Мой рекорд экономичных путешествий за границу: 5 лет назад, перелет Москва – Братислава по акции "Победы", 1,5 тыс. руб.», «Туры на Крит за 60 тыс. – 80 тыс. руб. на двоих. И это из регионального города, я уж молчу про Москву».