Российским туристам предлагают летать в Таиланд стыковочным рейсом

В декабре российские туристы смогут совершать перелеты в Таиланд удобным стыковочным рейсом. Сообщается, что Thai Airways начнет выполнять прямые рейсы между Бангкоком и Стамбулом. Отметим, что наличие прямых рейсов не снижает популярность стыковочных маршрутов.

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Согласно данным АТОР, россияне смогут использовать услуги Thai Airways для перелетов из Стамбула с 1 декабря. Это связано с тем, что таиландский перевозчик намерен восстановить свои позиции на российском рынке в ближайшем будущем.

По оценкам туристических агентов, около 30% россиян выбирают стыковочные рейсы, а четверть российских туристов по-прежнему предпочитают стыковочные рейсы, так как они часто стоят дешевле.