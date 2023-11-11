Туристам из Европы и США отменяют рейсы в Египет

В Египет массово отменяются рейсы для туристов из Европы и США. Об этом сообщает издание Traveling Lifestyle».

Так, американцы, англичане и европейцы начали отказываться от поездок.

«Наши американские клиенты начали подавать заявки на отмену туров через две недели после начала конфликта 7 октября, и с тех пор эта тенденция только усиливается», — заявил Басем Салах, соучредитель и операционный менеджер организации «Великие чудеса Египта».

Эксперт отметил, что, хотя кризис напрямую не затронул Египет, он может повлиять на туристическую отрасль страны. Клиенты из Великобритании и США чувствуют себя не безопасно в этом регионе из-за неопределенности ситуации. Он также упомянул, что Госдепартамент США сохраняет третий уровень предупреждения или «пересмотреть поездки» с 13 июля для Египта. Туристам рекомендуется избегать посещения Синайского полуострова, который считается «особо опасным районом», а также Каира, но при этом соблюдать особую осторожность.

В Великобритании также предупредили туристов о высокой уязвимости Египта перед террористическими атаками, а также высказали предположение о возможных терактах в стране, в том числе на местах, часто посещаемых иностранцами.