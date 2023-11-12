Исландия ввела режим ЧП из-за опасения извержения вулкана

"Глава национальной полиции объявляет чрезвычайное положение гражданской обороны из-за интенсивной сейсмической активности в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика", - говорится в заявлении департамента гражданской защиты Исландии. "Землетрясения могут стать сильнее", и "эта серия событий может привести к извержению", предупредили чиновники. По данным Исландского метеорологического управления (IMO), извержение может произойти в течение нескольких дней. Разработан план эвакуации городка Гриндавик с населением около 4000 человек, расположенного в трех километрах к юго-западу от района, где в пятницу был зафиксирован сейсмический "рой" (серия подземных толчков). В четверг "Голубая лагуна", туристический объект недалеко от Гриндавика, известный своими геотермальными курортами, уже был закрыт в качестве меры предосторожности.

Вечером в пятницу два землетрясения, сильнейшее из которых имело магнитуду 5,2, ощущались даже в столице Рейкьявике, находящейся примерно в семидесяти километрах от его эпицентра, и на большей части южного побережья страны. По данным IMO, с конца октября на полуострове было зарегистрировано около 24 тысяч землетрясений, при этом с полуночи до 17 часов в пятницу был зафиксирован "плотный рой" из почти 800 землетрясений. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года, причем все вдали от инфраструктуры и населенных пунктов. В Исландии 33 действующие вулканические системы, это самый высокий показатель в Европе. Во время своего последнего извержения в 2010 году извержение вулкана Эйяфьятлайокудль заблокировало европейское небо и привело к отмене около 100 тысяч рейсов, в результате чего 10 миллионов пассажиров оказались в затруднительном положении.