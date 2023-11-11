Министр туризма Египта заявил о сокращении количества туров в страну

В связи с конфликтом на Ближнем Востоке запланированные туры в Египет стали аннулировать. Об этом рассказал журналистам на лондонской ярмарке WTM министр туризма Египта Ахмед Исса.

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Он также дал общую оценку ситуации в туристическом бизнесе своей страны на фоне нестабильности, вызванной ближневосточными событиями. По мнению министра, в целом положение не критично хотя именно египетский туризм находится «под ударом» от происходящего.

Высокопоставленный чиновник отметил, что после 7 октября зафиксировано 10% отказов от туров. Вместе с тем, по состоянию на конец октября количество туристов в стране возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Египет продолжит реализовывать программы поддержки туризма. Например, субсидия в размере 500 долларов за каждый самолет, приземляющийся в Шарм-эль-Шейхе, продолжает расширяться.