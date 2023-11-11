Более недели ждали российские туристы, чтобы покинуть город Хэйхэ в Китае

Туристы прибыли в Китай на теплоходе, но из-за сковавшего Амур льда с 3 ноября начались проблемы с возвращением.

Единственный возможный способ перебраться обратно — специальное судно на воздушной подушке, способное перевезти за раз всего 15 человек вместо 200, как теплоход. Некоторые люди потеряли билеты на самолет, у других закончились запасы лекарств. Компания-перевозчик не предоставила должной поддержки, вызвав проверку транспортной прокуратуры.