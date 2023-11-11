Туристы разочарованы: Шри-Ланка так и не отменила плату за визу

Власти Шри-Ланки до сегодняшнего дня так и не отменили плату за визу для российских туристов, несмотря на обещание. Еще в конце октября глава МИД страны анонсировал, что правительство одобрило бесплатную выдачу виз для граждан России до 31 марта следующего года.

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Какая именно процедура утверждения данного решения принята в государстве, точно не известно. В частности, в местных СМИ утверждают, что для вступления в силу этого документа необходимо согласие парламента.

В соцсетях российские туристы сообщают, что в основном все летят без предварительного получения электронной визы. Про сегодняшний ночной рейс из Москвы написано, что «нас 410 человек – целый самолет» и все надеются на введение нового порядка именно с 11 ноября.

Но чуда не случилось: туристы по-прежнему заплатили по прилете 60 долларов. Электронное онлайн-разрешение ETA стоит 50 долларов. Однако получить его удается не всегда. В чате рассказали, что произвести оплату не смогли ни картой UnionPay от Газпромбанка, ни иностранным пластиком: «Сайт тормозил неимоверно». А вот на Шри-Ланке российскую карту у туриста приняли в ряде магазинов без проблем.