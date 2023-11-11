Туристов вдохновила идея приравнять отдых в Беларуси к внутреннему туризму

Утром в субботу, 11 ноября, Минэкономразвития продублировало в своем пресс-релизе новость о намерении приравнять отдых в Беларуси к внутреннему туризму и установить нулевой НДС для туроператоров при организации туров в соседнюю страну.

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Приведет ли реализация этой инициативы к удешевлению турпакетов, пока не очевидно. Ведь на цены влияют не только издержки туроператоров, которые могут снизиться, а и спрос. Тем не менее сама перспектива более тесного туристического сотрудничества с Беларусью вдохновила подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома».

Вот лишь некоторые комментарии к посту по теме: «Сразу поеду, как только снизят НДС», «Постоянно отдыхаем в Беларуси на выходные или праздники. Несвиж – моя любовь, Минск – это вообще замечательный город. Архитектура, чистота, еда… "Славянский базар" в Витебске. Чудесная страна, чудесные люди!», «Только что вернулись из ж/д круиза "Белорусский вояж". В восторге и хотим вернуться в Беларусь обязательно!»

Туристы, побывавшие в Беларуси, рекомендуют посетить Гомель, Беловежскую пущу, Брест и мемориал «Брестская крепость», средневековые замки в Несвиже и Мире. Путешественникам нравятся чистота и безопасность белорусских городов, адекватные цены на отдых.